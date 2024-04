Stadtentwicklung in Wermelskirchen-Dhünn Dorfplatz wird noch 2024 überarbeitet

Im Zuge der Überarbeitung des Dorfplatzes in Dhünn wird neben der Bushaltestelle ein Anschlussschrank installiert, der beispielsweise die Versorgung der Stände auf der Dhünnschen Kirmes mit Strom erleichtert. Zudem sieht der Plan die Einrichtung eines Trinkwasserbrunnens vor. Der historische Dorfbrunnen an der Kirche wird so überarbeitet, dass er ganzjährig Wasser führt. Die Sperrpfosten, auch Poller genannt, am Rand des Dorfplatzes werden erneuert – ebenso die Sitzbank unter der Dorf-Eiche.