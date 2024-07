Unterwegs in Dabringhausen in Wermelskirchen Zwei Brunnen, ein Turm und über 60 Ruhebänke

Wer auf die Aussichtsplattform will, der muss gut zu Fuß sein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn um den rund 15 Meter hohen Hindenburgturm an der Ketzbergerhöhe in Dabringhausen zu erklimmen, sind zuvor im Inneren des Gebäudes mehr als 60 Treppenstufen zu meistern. Einen Aufzug gibt es nicht in dem 1928 gebauten und nach vier Monaten Bauzeit eingeweihten Turmes, das mittlerweile unter Denkmalschutz steht.