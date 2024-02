Vereinsleben in Wermelskirchen „Putzmunter“ wildem Müll auf der Spur

Wermelskirchen · Mit Unterstützung von Abfallwirtschaftsverband und Stadt starten die Verkehrs- und Verschönerungsvereine in Wermelskirchen wieder die „Saubere Stadt“-Aktion am 16. März. Wer mitmachen will, meldet sich bis zum 20. Februar an.

16.02.2024 , 12:27 Uhr

Warnwesten, Handschuhe, Zangen und Obst-Snacks: Die VV-Aktiven statten die Helfer auch in diesem Jahr wieder unter anderem an der Feuerwache Am Bahndamm aus. Foto: Demski (Archiv) Foto: Theresa Demski

Die inzwischen 49. Auflage der „Saubere Stadt“-Aktion steht an. Am Samstag, 16. März, wollen ehrenamtliche Helfer „putzmunter“ dem wilden Müll zu Leibe rücken. Die Gemeinschaftsaktion der Verkehrs- und Verschönerungsvereine (VVV) Dabringhausen, Dhünn und Wermelskirchen wird unterstützt vom Bergischen Abfallwirtschaftsverband und der Stadt Wermelskirchen. „Zu dieser Aktion sind Schüler aller Schulen, Vereine und generell alle Einwohner Wermelskirchens herzlich eingeladen“, betont Bernd Weiß vom VVV Wermelskirchen. Die Aktion ist für die Dauer von rund zwei Stunden angesetzt. Auch in diesem Jahr hoffen die Veranstalter erneut auf eine rege Beteiligung. „Vielleicht finden sich weitere Ortschaften, Nachbarschaften oder Vereine, die bereit sind, sich der Aktion anzuschließen“, hofft Bernd Weiß. An folgenden Treffpunkten je um 14 Uhr geht es los: ▶ Feuerwehrgerätehaus Dhünn (Aktion des VVV Dhünn) ▶ Neue Feuerwache Dabringhausen (Aktion des VVV Dabringhausen) ▶ Feuerwache Am Bahndamm (Aktion des VVV Wermelskirchen) ▶ Evangelisches Gemeindehaus Hünger (Aktion des VVV Wermelskirchen) Anmeldung / Info Anmeldungen nimmt das VVV-Vorstandsmitglied Bernd Weiß bis zum 20. Februar unter ☏ 02196 / 81366 oder per E-Mail an bernd.weiss@vvv-wermelskirchen.de entgegen. Er gibt bei Bedarf auch weitere Informationen. Besonders verschmutzte Stellen können vorab unter den gleichen Kontaktdaten gemeldet werden.

(sng)