Informationsabend in Wermelskirchen Vortrag will Klarheit zum Heizungsgesetz bringen

Die „Hausmann Versorgungstechnik“ GmbH & Co. KG, mit ihrem Hauptsitz in Wermelskirchen und einer Niederlassung in Haan ist im Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) aktiv. Das Unternehmen versteht sich als Familienbetrieb, dessen Führung inzwischen in dritter Generation liegt.