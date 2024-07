Wald in Wermelskirchen Gemeinsame Suche nach Lösungen für den Forst

So ist die kleine Diskussion zum Start des Spaziergangs nicht zu vermeiden. Friedhelm Hürten spricht vom „Gemeinwohl“, wenn er an den Wald denkt. Und eben jenes Gemeinwohl wollen die Teilnehmer erst mal definiert wissen. Welche Funktion hat der Wald? Während die einen vor allem an Erholung und ihre Liebe zu den Bäumen denken, haben die anderen auch die Bewirtschaftung im Blick. „Am Ende haben wir aber alle das gleiche Ziel“, sagt Ralf Petercord, Referatsleiter im Bereich „Waldbau, Klimawandel im Wald und Holzwirtschaft“ im Umweltministerium in NRW, „wir suchen nach einer Lösung für den Wald im Klimawandel“. Und deswegen hat er sich auf den Weg nach Wermelskirchen gemacht: „Keiner von uns hat eine fertige Lösung. Es ist wichtig, dass wir miteinander sprechen und gemeinsame eine Lösung suchen.“ Man zerstreite sich bei diesem Thema oft um Kleinigkeiten.