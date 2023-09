An der Dhünn-Talsperre in Wermelskirchen Santelmann folgt Wulf als „aqualon“-Vorsitzender

Das Projekt „aqualon“ ist aus der Regionale 2010 hervorgegangen und entwickelt sich mit einem dezentralen Konzeptansatz als Projekt der Regionale 2025 weiter. In gemeinsamer Trägerschaft des Rheinisch-Bergischen Kreises und des Wupperverbandes wird diese Entwicklung mit Partnern aus den Bereichen Bildung, Wirtschaftsförderung, Wissenschaft und Tourismus vorangetrieben. Der Trägerverein, der im Februar 2012 in Lindscheid in Wermelskirchen-Dabringhausen an der Großen Dhünn-Talsperre gegründet wurde, hat vor allem die Aufgabe, die Leitlinien für das Gesamtprojekt „aqualon“ festzusetzen und die Ziele und Aufgaben des Vereins koordinierend zu steuern. Auch die Akquise von Kooperationspartnern, Förderzugängen und Stiftungsmitteln gehört zu den Aufgaben.