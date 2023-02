Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse Wermelskirchen „Ende des Jahres könnten Zinsen wieder sinken“

Jahnke Erfreulicherweise merken wir das generell nicht, nur in Einzelfällen. Wir führen das auf zwei Dinge zurück. Erstens haben die Bundes- und Landesregierung sowohl in der Corona-Pandemie als auch im letzten Jahr viele gute Dinge auf den Weg gebracht. Die Hilfen kamen im Großen und Ganzen an! Was die Regierungen unter größtem Zeitdruck geleistet haben, verdient unser aller Dank und Anerkennung. Zweitens haben wir im letzten Jahr einige hundert Kunden angesprochen, von denen wir befürchteten, dass sie eventuell in eine finanzielle Notlage kommen könnten. Andere Kunden sind von sich heraus auf uns zugekommen. Gemeinsam mit den Kunden sind wir deren Ausgaben durchgegangen und haben gemeinsam geprüft, ob es eventuell Ausgaben gibt, die man reduzieren kann. Die Kündigungen von beispielsweise nicht lebensnotwendigen Dauerverträgen oder ähnliches haben wir dann auf unsere Kosten auf den Weg gebracht. Also derzeit Entwarnung.