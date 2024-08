Wildunfälle in Wermelskirchen Vorsicht! Wildwechsel in der Paarungszeit

Wenn Hoerup und seine Kollegen das Tier finden, müssen sie es im Regelfall erschießen. „Es ist sehr schwer abzuschätzen, was die so an inneren Verletzungen haben. Wenn man vom Auto mit 60 Stundenkilometern erwischt wird, ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass man keine solchen Verletzungen hat.“ Rehe seien nicht sehr groß und wiegen im Schnitt auch nur um die 20 Kilogramm, hätten also gegen einen Kleinwagen nicht die geringste Chance. Das Wild zum Tierarzt bringen, sei leider keine Option, denn erstens dürften Tierärzte Wildtiere gar nicht behandeln und zweitens stelle sich die Frage, wer am Ende überhaupt für die Behandlungskosten aufkommt.