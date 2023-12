Versicherungsfachmann aus Wermelskirchen Vorsicht bei Weihnachtsdeko und Kerzen – Tipps vom Experten

Wermelskirchen · In der Weihnachtszeit steigt die Zahl der Zimmerbrände, aufgrund von Kerzen an trockenen Adventskränzen und an Weihnachtsbäumen an. Was zu beachten ist und was die Versicherungen bezahlen.

21.12.2023 , 05:55 Uhr

Trockene Kränze können schnell Feuer fangen. Foto: RP/Verbraucherzentrale NRW

Advent und Weihnachten ist auch die Zeit der Besinnlichkeit und der Kerzen. Von Ende November an trocknen dann die Adventskränze vor sich hin, und spätestens ab Heiligabend gilt das auch für die Weihnachtsbäume. Das wäre nicht weiter schlimm, wenn die Brandgefahr dadurch nicht immens zunehmen würde. In der Weihnachtszeit wird immer wieder die Gefahr von Zimmerbränden unterschätzt: Rund 7000 Mal brennt es in deutschen Wohnzimmern, rund 26 Millionen Euro an Schäden werden dadurch Jahr für Jahr verursacht, so die Zahlen der Versicherungswirtschaft. Die Zahl der Brände liegt rund um Weihnachten und Silvester im Schnitt um 35 bis 50 Prozent höher als im Rest des Jahres, heißt es vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Oft reicht da schon ein Funke aus, um trockene Zweige oder Äste am Weihnachtsbaum oder dem Adventsgesteck in Brand zu setzen. Daher sollten insbesondere Kerzen nie unbeaufsichtigt in der Nähe von Nadelhölzern brennen, weil sich trockene Tannennadeln sehr rasch entzünden und in Minutenschnelle Zimmerbrände mit Temperaturen von bis zu 1000 Grad Celsius entstehen lassen. „Wenn es trotz aller Vorsicht doch zur Katastrophe kommt, bitte nicht mit Löschwasser geizen", ermuntert der Wermelskirchener Lothar Weber, Sprecher des Bezirks Bergisch Land – Wuppertal-Solingen-Remscheid im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK), zu beherztem Eingreifen. „Denn die durch Wasser ruinierten Sachen werden, wie auch die durch das Feuer vernichteten, von der Hausratversicherung bezahlt – auch die Weihnachtsgeschenke." Bei einem Zimmerbrand geht es meist nur um die Reparatur eines Tisches, um Reinigungskosten und um Tapeten, manchmal aber um 50.000 Euro und mehr. Wenn nämlich brennender Kunststoff (Tischplatten, Schrankbeschichtungen etc.) gefährliche Stoffe freisetzt, können diese die gesamte Wohnungseinrichtung und die Kleidung durchdringen und müssen vollständig entsorgt werden. Bei Verdacht auf grobe Fahrlässigkeit, beispielsweise durch eine unbeaufsichtigte Kerzenflamme im Zimmer, können die Gerichte das letzte Wort haben und die Versicherung kann ihre Erstattungsleistung mindern. In neueren Versicherungsbedingungen geht es den Geschädigten besser: Viele Versicherer leisten nun auch in diesen Fällen. Ob der sogenannte „Verzicht auf den Einwand grober Fahrlässigkeit" mitversichert ist, und in welchem Umfang, kann der betreuende Versicherungskaufmann schnell beantworten. Für Schäden am Gebäude ist die Feuerversicherung des Hauses zuständig, die sich jedoch von einem Mieter einen Teil des Geldes zurückholt, wenn dieser den Brand schuldhaft verursacht hat. Eine Privathaftpflichtversicherung des Mieters kann hier die Ansprüche regulieren, sie sollte ohnehin in keinem Haushalt fehlen. Wenn durch Feuer ein Schaden entstanden ist, sollten Betroffene diesen umgehend der zuständigen Versicherung, gegebenenfalls auch der Hausverwaltung melden. „Unachtsamkeit etwa beim Umgang mit dem Adventskranz ist in dieser Zeit eine der häufigsten Ursachen für Wohnungsbrände", sagt Frank Hachemer, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV). Adventskränze und -gestecke sollten nicht direkt auf ein Möbelstück gestellt werden. Sie gehören auf eine feuerfeste Unterlage. Zweige und Deko sollten stets so an Adventskränzen und -gestecken angebracht sein, dass sie den Flammen nicht zu nah kommen. Die Kerzen müssen so befestigt sein, dass sie nicht umkippen können. Sie sollten nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen aufgestellt werden. Wenn Kerzen brennen, sollte immer ein Erwachsener im Raum sein.

