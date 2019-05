Vorlesewettbewerb der Grundschulen in Wermelskirchen : Waldschüler Kilian ist bester Vorleser

Vorlesewettbewerb der Grundschulen in Wermelskirchen

In der Endrunde des Vorlesewettbewerbs setzte sich der einzige Junge unter den Finalisten durch (v.l.): Luisa Freiberg (zehn Jahre), Vanessa Kessing (9), Kilian Kalkuhl (10), Merle Dworaczek (9) und Emma Karlotta Wirtz (10). Foto: Jürgen Moll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen An der 35. Auflage des Wettbewerbs beteiligten sich die vierten Klassen aller Wermelskirchener Grundschulen.

Ein freudiges Lachen rutschte Kilian Kalkuhl heraus, als klar war, dass er den diesjährigen Vorlesewettbewerb der Wermelskirchener Grundschulen gewonnen hatte. Als einziger Junge in der Endrunde setzte sich der Schüler der Waldschule gegen vier Mädchen durch. An der 35. Auflage des Wettbewerbs beteiligten sich alle vierten Klassen von allen fünf Wermelskirchener Grundschulen.

Vor großem Publikum aus Lehrern, Eltern und Mitschülern in der kleinen Halle der Kattwinkelschen Fabrik und einer sechsköpfigen Jury lasen die fünf Teilnehmer der Finalrunde zuerst einen von ihrer jeweiligen Schule ausgewählten und dann einen für alle identischen, von der Jury vorgegebenen Text vor. Zuvor hatten sich der Junge und die Mädchen in ihrer jeweiligen Grundschule für die Endrunde qualifiziert. Die Dhünntalschule mit den Standorten Dhünn und Dabringhausen hat zur Zeit drei vierte Klassen, die Grundschule am Haiderbach mit den Standorten Tente und Hünger ebenfalls drei, die Katholische Grundschule St. Michael zwei, die Schwanenschule vier und die Waldschule zwei vierte Klassen.