Countdown in Wermelskirchen : Vorbereitungen fürs Stadtjubiläum 2023

Ob die Dhünnschen - hier der VVV-Diensttraktor beim Umzug durch den Ort 2012 – wohl auch beim Stadtjubiläum dabei sind? Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Wermelskirchen In 2023 steht ein großes Fest an: Es werden 150 Jahre Stadtrechte gefeiert. In Planung ist unter anderem ein großer Umzug zur Herbstkirmes.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Countdown läuft: Im kommenden Jahr feiert Wermelskirchen ein besonderes Jubiläum. Vor 149 Jahren wurden die Stadtrechte verliehen und das 150. Jahr soll 2023 während des gesamten Jahres groß gefeiert werden. Das jedenfalls plant die Stadtverwaltung.

Bereits um 1150 herum wurde Wermelskirchen zum ersten Mal als „Werenboldeskirken“ in der Geschichte erwähnt. Die Stadtrechte wurden jedoch erst am 2. Juli 1873 verliehen. „Da dieser besondere Tag 2023 jedoch in die Sommerferien fällt und wir die Feierlichkeiten anlässlich des Stadtjubiläums aber mit allen Wermelskirchenern feiern wollen, haben wir die offiziellen Feiern verschoben“, kündigt Bürgermeisterin Marion Lück an.

Das erste Festwochenende ist daher erst im August 2023. Den Auftakt bildet der offizielle Festakt mit geladenen Gästen am Samstag, 12. August 2023, ab 11 Uhr im Großen Saal des Bürgerzentrums. „Und ab 14 Uhr werden wir ein großes Jubiläumsfest für alle Bürger am Weihnachtsbaum auf die Beine stellen“, so die Bürgermeisterin. Bei kulinarischen Genüssen und Live-Musik soll zum ersten Mal gefeiert werden. Den Sonntag, 13. August, wollen die Kirchen und Gemeinden der Stadt mit dem „WermelsKirchentag“ gestalten.

Der große Festumzug durch die Straßen der Stadt, zu dem alle Vereine, Initiativen, Kindertagesstätten, Schulen und Unternehmen aus Wermelskirchen eingeladen sind sich zu beteiligen, findet im Rahmen der Herbstkirmes 2023 statt. Traditionell ist der Termin bereits geblockt am letzten Wochenende im August. Im Jubiläumsjahr findet ist das vom 25. bis 29. August. Der Festumzug startet am Samstag, 26. August 2023, um 12 Uhr auf der Eich und endet gegen 15 Uhr vor der Telegrafenstraße.

Organisiert wird der Festumzug vom Stadtmarketing-Verein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW), Anmeldungen Mail an info@wiw-marketing.de per Mail.

Weitere Infos zum Stadtjubiläum können unter der Mailadresse 150@wermelskirchen.de bei der Stadt Wermelskirchen erfragt werden.

(tei.-)