Prozess vor dem Landgericht Köln Vor dem mutmaßlichen Brandstifter „hat halb Wermelskirchen Angst“

Mit etwas Verspätung startete die 10. Große Strafkammer am Landgericht Köln am Mittwochmittag in den dritten Verhandlungstag gegen den 28-jährigen Mann aus Wermelskirchen, dem vorgeworfen wird, an einem Sonntag Anfang Januar des Vorjahres ein Feuer im Selbstbedienungsbereich der Sparkasse Wermelskirchen an der Telegrafenstraße gelegt zu haben. Dabei war ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden – für den Angeklagten ging es dabei nicht nur darum, ob ihm die Schuld eindeutig nachgewiesen werden kann, sondern auch darum, ob er wegen seiner psychischen Erkrankung in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden sollte. So soll er die Tat in einem Zustand einer paranoiden Schizophrenie begangen haben.