Thema 150 Jahre Postkarte : Die WhatsApp-Nachricht des 19. Jahrhunderts

Wermelskirchen Postkarten aus den 1960ern: So sah die Stadt damals aus. Foto: Solveig Pudelski

Wermelskirchen Erfunden haben’s die Österreicher: Vor 150 Jahren wurde die „Corresponzenkarte“ für kurze Nachrichten als Alternative zum Brief eingeführt.

Die Ursprünge der Postkarte gehen sogar noch weiter zurück, bis ins 18. Jahrhundert. Aber es dauerte bis zum Jahr 1869, als die günstige Alternative zum Brief ihren Einstand feiern konnte. Für Motive war damals kein Platz, das sollte noch bis zum 20. Jahrhundert und der flächendeckenden Verbreitung des Drucks dauern. Aber auch heute noch, in Zeiten von WhatsApp, E-Mail und digitaler Massenkommunikation, verbreiten Postkarten Freude. So hat eine repräsentative Online-Umfrage von YouGov Deutschland im Auftrag von MyPostcard ergeben, dass sich 86 Prozent der Deutschen über eine Postkarte im Briefkasten freuen.