Konzerte in Wermelskirchen „Toten Hosen“-Schlagzeuger Vom Ritchie gastiert mit „Roter Kreis“ im Bahndamm

Es ist der „Fluch“ des Kalenders, der am bevorstehenden Wochenende des dritten Advents für eine Fülle von Konzertterminen in Wermelskirchen sorgt. Der Hintergrund: Da der vierte Advent und der Heilige Abend in diesem Jahr auf einen Tag fallen, steht den Veranstaltern das vierte Adventswochenende zur Terminierung ihrer Aktivitäten kaum zur Verfügung, schließlich beginnen die Festtage „gefühlt“ spätestens am Samstagabend, 23. Dezember. Wer also am kommenden Wochenende, das eine oder andere Konzert in Wermelskirchen besuchen möchte, hat die Qual der Wahl – die Auswahl ist nicht klein. Mit dem Schlagzeuger der „Toten Hosen“, Vom Ritchie, findet sogar eine namhafte Größe der Punk-Rock-Musikszene den Weg nach Wermelskirchen.