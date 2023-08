Feiern in Wermelskirchen Herbstkirmes wieder auf dem Loches-Platz

Die Provisorien, die es seit 2019 für die Herbstkirmes gegeben habe, seien Versuche und Überbrückungen gewesen, konstatiert Paul Engelbracht: „In 2019 hatten wir mit 250 Geschäften die größte Kirmes, die es je in Wermelskirchen gegeben hat. In 2023 werden es 240 sein.“ Denn: „Wir haben im Bereich der Eich für den Festumzug zum Stadtjubiläum, der am Samstag, 26. August, dort lang geht, etwas großzügiger platziert, damit der Zug auch wirklich durchkommt.“ Aber: „Wir hatten bereits in 2019 die Anzahl der Großgeschäfte um zwei im Vergleich zum Vorjahr erhöht. In diesem Jahr legen wir im Vergleich zu 2019 nochmals zwei drauf.“ So werden es zur Herbstkirmes 2023 zwölf Großgeschäfte sein, kündigt Paul Engelbracht: „Wir haben im Bereich der Großgeschäfte das Maximum herausgeholt.“