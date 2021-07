Beidseitig zwischen Wermelskirchen und Leverkusen : A1-Sperrung dauert wohl länger

Wermelskirchen Die Fahrbahn am Kreuz Leverkusen steht immer noch unter Wasser. Wann die Autobahn wieder geöffnet wird, ist im Moment noch unklar.

Die Autobahn 1 zwischen Wermelskirchen und Leverkusen bleibt in beiden Richtungen wohl noch länger gesperrt. Wegen der Regenereignisse ist dort die Fahrbahn seit Mittwochabend überschwemmt. Galt die Sperrung am Donnerstag noch von Burscheid bis zum Kreuz Leverkusen, wurde sie am Freitag bis Wermelskirchen ausgedehnt. Als Grund nennt die Autobahn GmbH des Bundes, dass auch andere Bereiche nicht frei seien; zudem sollte der Verkehr in Burscheid entlastet werden.