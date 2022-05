Verkehr in Wermelskirchen : Vollsperrung der Eich vor den Bürgerhäusern

Verkehr in Wermelskirchen

Wermelskirchen Da werden sich am Dienstagmorgen so manche Autofahrer umschauen: Die Durchfahrt der oberen Eich ist für die nächsten zehn bis 14 Tage nicht mehr möglich.

Der Grund: Die BEW wird einen neuen Erdgasanschluss für den Neubau auf dem Loches-Platz legen. Außerdem wird die Trinkwasserversorgung einschließlich neuem Schieber für diesen Komplex gebaut. Die Baustelle ist in Höhe der Fußgängerampel.

Das wird für erhebliche Verkehrseinschränkungen sorgen. Denn ein Durchgangsverkehr ist nicht möglich – von keiner Seite. Der Verkehr aus der Telegrafenstraße wird abgeleitet in die Straße „An der Feuerwache“ und vor dort wieder rechts Richtung Feuerwehr und Dellmannstraße. Das gilt auch für den Verkehr auf dem Brückenweg: In Höhe der Brücke „Vorm Eickerberg“ geht es dann für den Verkehr in Richtung Eich nach rechts Richtung Dellmannstraße.