Vereinsleben in Wermelskirchen DTV votiert einstimmig für Neubau von Vereinsheim

Derzeit ist der Neubau eines Vereinsheims im Höferhof-Stadion mit Gesamtkosten von 850.000 Euro taxiert. Zur Finanzierung hat der DTV 300.000 Euro aus dem Verkauf des ehemaligen Asche-Fußballplatzes am Asterweg auf der hohen Kante liegen. Das Vereinsheim am Asterweg befindet sich gerade im Verkauf (wir berichteten) und soll einen Erlös von weiteren 350.000 Euro bringen. „Dieser Verkauf ist nahezu abgeschlossen“, erläuterte Christoph Leyhausen. Somit fehlen noch 200.000 Euro, wofür der DTV-Vorsitzende unter anderem gute Chance für das Gewinnen von Fördergeldern sieht. Außerdem, so zeigten sich Vorstand und Mitgliederversammlung einig, müsse die Stadt Wermelskirchen in die Pflicht genommen werden, weil das derzeitige Umkleidekabinen-Gebäude im Höferhof-Stadion immer renovierungsbedürftiger werde, das Umkleiden-Thema aber in die Zuständigkeit der Stadt falle.