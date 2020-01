Benefizkonzert in Wermelskirchen : Ein volles Haus beim Konzert mit Simply Cello

Tente Johannes Friedrich begeistert sein Publikum mit modernen Melodien im Gemeindehaus Tente.

„Ich spiele auch vor zehn Zuhörern“, hatte Johannes Friedrich vor seinem Konzert im Gemeindehaus Tente erzählt und sein Konzert kaum erwarten können. Dann wurde es allerdings so voll, dass selbst die Stehplätze knapp wurden. „Ich bin überwältigt“, stellte der Cellist schließlich fest, als er am Samstagabend beschwingt auf die Bühne kletterte. Zugunsten des Fördervereins für krebskranke Kinder in Köln hatte Friedrich ein musikalisches Programm ausgefeilt, geübt, die aufwändige Technik von Dhünn nach Tente verfrachtet und seine drei Instrumente gestimmt.

Das Ergebnis konnte sich sehen und hören lassen: ein Mann, ein Instrument und ein jubelndes Publikum. Johannes Friedrich spielte, was er liebt. Rock und Pop, Filmmelodien und Hochzeitsklassiker, aber eben auch jene Stücke, die den Einsatz des Cellos erstmal nicht vermuten lassen. Und mit ihnen überraschte und begeisterte er sein Publikum am meisten. Denn wenn die Melodien schneller wurde, wenn der Bogen in Windeseile über die Saiten strich, die Lichtshow im Rhythmus des Stücks den Saal erhellte, Bass und Schlagzeug vom Band dazu wummerten, dann geriet das Publikum in Verzückung. Egal ob „Africa“ von Toto oder „The Show Must Go On“ von Queen, ob „Rather Be“ von Clean Bandit oder „They Don’t Care About Us“ von Michael Jackson: Johannes Friedrich zauberte, rockte und das Publikum bedankte sich mit großem Applaus. Und dann bekannte der Musiker auch selber: „Es ist auch für mich als Cellisten schön, nicht nur die melancholischen Stücke zu spielen, sondern auch mal was Schnelles.“