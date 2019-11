In Wermelskirchen : Volkstrauertag – Gedenkfeier am Sonntag in Hüpp-Anlage

Wermelskirchen Die offizielle Feierstunde der Stadt Wermelskirchen zum Volkstrauertag findet am Sonntag, 17. November, um 11.30 Uhr am Mahnmal in der Hüpp-Anlage statt. Jedes Jahr werden es weniger Menschen, die einen der beiden Weltkriege erlebt haben und die Angehörige, Freunde oder Kameraden im Krieg verloren haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Je weniger es werden, umso wichtiger ist die Erinnerung an diese Schicksale am Volkstrauertag. Die Kriege, das Leid und der Schrecken, den Kriege mit sich bringen dürfen nicht in Vergessenheit geraten, heißt es in einer mitteilung der Stadtverwaltung.

Der Volkstrauertag ist schon lange nicht mehr ausschließlich den Gefallenen der Weltkriege gewidmet. Vielmehr ist er ein zentraler Gedenktag gegen jegliche Gewalt durch Kriege oder terroristische Attacken. Kriege und die damit einhergehende Flucht oder Vertreibung von Menschen aus ihrer Heimat sind an der Tagesordnung, so die Stadtverwaltung. Die Folgen seien gerade in den letzten Jahren auch in unserem Land zu sehen und zu spüren. Da Kriege in den Köpfen der Menschen beginnen, ist es notwendig, Bewusstsein zu schaffen und Vorsorge für den Frieden zu treffen. „Deshalb wollen wir aller Toten und Verfolgten gedenken und gleichzeitig zeigen, dass wir gewalttätige Formen der Auseinandersetzung nicht billigen werden. Alle Bürger sind eingeladen, zur Feierstunde zu kommen“, so der Bürgermeister.