„Magische“ Volkshochschule in Wermelskirchen Kinder lernen vom Zauber-Profi

Programm Seit vergangenem Jahr hat die Volkshochschule Bergisch Land ein spezielles Programm für Kinder, Jugendliche und Familien aufgelegt. Die Fäden laufen bei Jacqueline Wolf zusammen.

Angebote Vegetarisches Kochen für Kinder zwischen acht und zehn Jahren und ihre (Groß-) Eltern steht zum Beispiel am 27. April ab 10.30 Uhr in der Küche der Sekundarschule auf dem Programm. Neue Kleidungsstücke aus ausrangierten Textilien entstehen am 30. April ab 18.30 Uhr im Gebäude der Sekundarschule.

Online Das komplette Programm finden Interessierte auf www.vhs-bergisch-land.