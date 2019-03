Volkshochschule Wermelskirchen : Abschied von einer Hartnäckigen

Ulrike Langholz-Baumgartner (Bildmitte) mit ihren beiden Nachfolgerinnen Marjane Meeuwsen (links) und Daniela Potou (rechts). Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Viele lobende Worte für die scheidende stellvertretende VHS-Leiterin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

(resa) Am Ende will der laute und herzliche Applaus gar nicht verhallen. Er scheint eher immer lauter zu werden. Und Ulrike Langholz-Baumgartner blickt in die große Runde ihrer Kollegen und Wegbegleiter, ihrer Familie und Freunde. Und dann hebt sie beschwichtigend die Hände, als sei es der Lorbeeren genug. Nach 33 Jahren im Dienste der Volkshochschule verabschiedet sich die 65-Jährige am Samstag mit einer Feierstunde in den Bürgerhäusern in den Ruhestand.

Nicht nur mit viel Applaus, sondern auch mit gemeinsamen Erinnerungen und lobenden Worten zollten der studierten Germanistin schon zuvor VHS-Direktor Klaus-Jürgen Miesen und Bürgermeister Rainer Bleek ihren Respekt. Miesen erinnerte an die „enorme Schaffenskraft“ seiner Stellvertreterin, an ihre Hartnäckigkeit und ihr Talent, aus allem noch mehr zu machen. „Es gibt keine VHS in der Region, die so viele Unterrichtsstunden in Deutsch anbietet wie wir“, berichtete er, „da hat sie sich selbst übertroffen.“

Auch Bürgermeister Rainer Bleek, der gleichzeitig als Vorsteher des Volkshochschulzweckverbands ans Rednerpult trat, erinnerte an „Kompetenz und Beharrlichkeit, an Leidenschaft und diplomatisches Geschick“. „Sie war die Seele des Fachbereichs für Integrationskurse und Deutsch“, stellte er fest. Nur dank ihrer Kompetenz habe die VHS in diesem Bereich Höchstwerte erreicht und die entsprechenden Zulassungen bekommen. Und weil sie gleichzeitig immer ein offenes Ohr für Mitarbeiter wie Studenten gehabt habe, Schwachstellen im System angepackt und verbessert habe, sei die Wertschätzung für sie auch unter dem Dach der Volkshochschule groß. Das zeigte sich auch in den Beiträgen von Tuncer Ertem am Klavier und Michael Stolz an der Querflöte. Er habe ihr Chopin oder Beethoven zum Abschied empfohlen, berichtete Ertem. Aber sie wollte eine Rockballade – die sie dann auch bekam.