Botschafter Jemima und Armin Himmelrath Volkshochschule Bergisches Land zählt 1500 Neukunden

Sie wirbt für das neue Programm, das ab sofort auch als Papierversion in Buchhandlungen, im Rathaus oder auch in der Stadtbücherei zu finden ist. Und sie hat dabei eine Entdeckung gemacht, die Botschafter-Kollege Armin Himmelrath einst ebenfalls machte: „In der Volkshochschule können wir freilegen, was in uns steckt“, sagt der Journalist, „es gibt keine Prüfungen, keine Noten.“ Stattdessen die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen.