Politik in Wermelskirchen : Visionen zum Aschermittwoch

Der CDU-Nachwuchs (ab 2. v.l.) Thorben Wocke (JU-Chef), Mahmut Egilmez und Antonia Wilke im Gespräch mit Hermann-Josef Tebroke MdB. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Fast doppelt so viele Besucher wie angemeldet folgten der Einladung der CDU in die Bürgerhäuser. Ein Thema: Fehlende Parkplätze in der Innenstadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Ob es nun das Interesse an Bürgermeisterkandidatin Marion Lück war, die Aussicht auf Heringstipp oder die Besetzung des Podiums: Das Interesse am Politischen Aschermittwoch der CDU fiel in diesem Jahr deutlich größer aus als in vergangenen Jahren. Fast 70 Besucher waren am Mittwoch in die Bürgerhäuser gekommen.

„Im Moment geht es mir politisch oft viel zu viel um Posten“, bekannte Gastgeber Randolph Schmidt, Vorsitzender des Ortsverbandes, „heute soll es um Ideen und Inhalte für Wermelskirchen gehen.“NebenLück standen Landrat Stephan Santelmann, Landtagsabgeordneter Rainer Deppe, der Burscheider Bürgermeister Stefan Caplan und Leverkusens Beigeordneter Marc Adomat auf dem Podium.