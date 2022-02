Zweite Auffrischung auch in Wermelskirchen : Vierte Impfung in den Kreis-Impfstellen möglich

Vierte Impfung in den Kreis-Impfstellen möglich

Zweite Auffrischung auch in Wermelskirchen

Wermelskirchen/Rhein-Berg Einen zweiten Booster können bestimmte Personen ab sofort erhalten. Dafür muss aber eine Grundimmunisierung abgeschlossen sein. Sie müssen auch den ersten Booster vorweisen können.

Der Rheinisch-Bergische Kreis bietet für bestimmte Personengruppen die vierte Impfung an. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Laut einem Erlass des Landes NRW kommen für den zweiten Booster Menschen über 70 Jahren infrage, Bewohner sowie Betreute in Einrichtungen der Pflege, Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Menschen mit Immunschwäche. Außerdem sollen medizinisches Personal und Pflegekräfte die Möglichkeit zur zweiten Auffrischungsimpfung bekommen. Das Land setzt mit dem Erlass eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) um.