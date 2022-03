Diskussion über Wahlkampfwerbung in der Innenstadt : Vier Parteien fordern plakatfreie Blumenampeln

Wermelskirchen Die CDU sieht dagegen keine Notwendigkeit für eine Resolution, da die Wahlwerbesatzung alles regelt. Danach dürfen Parteien an Masten, die mit Blumenampeln bestückt sind, keine Wahlwerbung positionieren.

Die Blumenampeln in der Innenstadt sind ein Werbeträger für Wermelskirchen. Sie steigern die Attraktivität. Über 50 will der Stadtmarketingverein nun in der Innenstadt sowie in Dhünn und Dabringhausen aufhängen – finanziert von Sponsoren. Eigentlich werden sie im April bis Anfang Mai je nach Witterung vom Dienstleister aufgehängt – in diesem Jahr erst Ende Mai. Der Grund: die Landtagswahl am 15. Mai. Es ist damit zu rechnen, dass Parteien die Laternenmasten zupflastern mit ihren Kandidaten.