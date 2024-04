Besonderes Turnier in Dabringhausen Vier-Kämpfer messen sich bei Kneipen-Spielen

Heiko Cürlis, der den Wettbewerb ehrenamtlich für den Dorfgasthof, wie sich das Restaurant „Markt 57“ selbst bezeichnet, alle Hände voll zu tun: Er lost aus, die Teams verkünden ihm die Ergebnisse und nach rund dreieinhalb Stunden ruft er dann die Finalrunde aus. Nur die besten Teams sind übrigen geblieben und treten nun um den begehrten Titel an. Dazu gehört auch Bernd Borner vom Team „Die Legenden“. Er ist mit seinem Teamkamerad Uli Hahn zum ersten Mal beim Vier-Kampf dabei: Er lebe schon länger nicht mehr in Dabringhausen, erzählt er. Aber Borner hat vor allem als Fußballer und am Platz am Höferhof Spuren hinterlassen. Also ist er an diesem Abend ins Dorf zurückgekehrt: „Ich freue mich über viele bekannte Gesichter“, sagt er und erbittet sich dann ein bisschen Ruhe für den nächsten Wurf auf der Dart-Scheibe. Ganz zufrieden ist er mit dem Ergebnis nicht. Knobeln und Nageln würden leichter fallen, bemerkt er. Die meisten Mannschaften haben ihre Lieblingsdisziplinen – und auf den Plätzen dazwischen finden sich immer mal wieder auch Besucher, die nur zum Zuschauen gekommen sind. Caro Faerber und Melissa Wende sind zum Anfeuern gekommen. „Wir können bei allen Disziplinen reinschnuppern“, sagen die jungen Damen zufrieden. Sie freuen sich, wenn es am Kicker heiß hergeht oder beim Nägelkloppen am Holzstamm die Nerven flattern. „Die Stimmung ist wirklich gut“, sagen die beiden und werden dann selber laut, als es ums Anfeuern geht. Heiko Cürlis notiert unterdessen weiter Ergebnisse. Irgendwann später in der Nacht wird er die Preise verleihen: Die ersten drei Mannschaften bekommen Gutscheine aus der Kneipe. Und „Bridemaker“ Jörg Michels hat erneut ein Gin-Tasting als Preis springen lassen: Der Wermelskirchener Geschäftsmann, der in Dabringhausen wohnt, zählt auch zu den Zuschauern bei der Vier-Kampf-Olympiade im Saal des Restaurants „Markt 57“.