Kultur in Wermelskirchen : Vier Juwelen der Orgelmusik in der Stadtkirche

Wermelskirchen Orgelkonzert von Kantor Andreas Pumpa in der Stadtkirche mit höchstem Anspruch. Vor Ergriffenheit flossen bei einigen Zuhörern am Ende des Konzerts die Tränen.

Kantor Andreas Pumpa hatte nicht zuv iel versprochen: Das für sein Orgelkonzert in der Stadtkirche Wermelskirchen ausgesuchte Programm überzeugte mit höchstem Anspruch, Strahlkraft und äußerster Fingerfertigkeit in der Ausführung.

Seit Herbst 2017 ist die vorhandene Peter-Orgel in der Stadtkirche stillgelegt und wartet (un-)geduldig auf ihre Sanierung und Erweiterung. Für die Übergangszeit wurde vor zwei Jahren nun ein elektronisches Simulationsinstrument angeschafft, damit die Gottesdienste und Kasualien angemessen begleitet werden können. Der Nebeneffekt: Der Kantor der Kirchengemeinde hat dadurch die Möglichkeit, „in Übung“ zu bleiben und nutzt darüber hinaus die Chance, zu Orgelkonzerten in die Stadtkirche einzuladen. Und dieser Einladung folgten am vergangenen Sonntag viele Besucher, die mit einem hochkarätigen Programm belohnt wurden.

Den Beginn machte Johann Sebastian Bachs Fantasie und Fuge in g-moll, hierzu gab es einführende Erläuterungen und Musikbeispiele, z.B. warum diese Fuge auch als „Kaffeewasserfuge“ bekannt ist. Nachfolgend erklang das Rondo op. 51 Nr. 1 von Ludwig van Beethoven, ein Werk, das für Klavier komponiert wurde, aber auch in einer Bearbeitung für Orgel überzeugend funktioniert. Nach einer klanglichen Meditation von Henri Mulets „Rosace“ (Fensterrose), textlich begleitet von Pfarrerin Antje Hedke, erreichte das Konzert seinen Höhepunkt: die 5. Symphonie f-moll von Charles-Marie Widor. Presbyterin Stefanie Schüller gab hierzu eine inhaltliche Einführung. Zu dem 5. Satz, der Toccata, reichten Worte allerdings nicht aus – hier sprach die Musik für sich: Als die atemberaubenden Klänge der vollen Orgel den Kirchraum erfüllten, war der Moment gekommen, in dem Musik spürbar wurde und dem Zuhörer die Einsicht überkam, dass er oder sie nur ein winziger Teil von etwas viel Größerem ist, was nicht zu erklären war - außer vielleicht mit dem Wort „himmlisch“.