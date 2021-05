Die neusten Zahlen zu Covid-19 : Vier Corona-Tote in Wermelskirchen

Wermelskirchen Die Corona-Nachrichten, die die Kreisverwaltung täglich übermittelt, haben einen traurigen Höhepunkt erreicht: Das Gesundheitsamt meldet sieben weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, darunter drei über 70-jährige Personen und eine über 80-jährige Person aus Wermelskirchen.

Es gibt 21 weitere bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet, aber keine neuen in Wermelskirchen. 800 Personen sind aktuell infiziert, darunter 133 Wermelskirchener. Es befinden sich 1.687 Personen in Quarantäne , das sind 144 mehr als am Vortag. 287 Wermelskirchener sind in häuslicher Isolation. Darunter auch Erzieher und Kinder aus zwei Kindergärten: die Gruppe 5 der Kita Biberbau bis zum 18. Mai und die Kinder /Erzieher der Mond- und Sonnengruppe des Bewegungskindergartens Tente bis 17. Mai.

69 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon 16 in intensivmedizinischer Betreuung und davon 12 an Beatmungsplätzen.