Vielfältige Themenauswahl für 2023 Das ist das Jahresprogramm beim Wermelskirchener Geschichtsverein

Im Anschluss an die Versammlung gibt es einen Vortrag über „Das Fahrrad in unserer Stadt um 1900 – Radfahrer in örtlichen Vereinen und im Verkehrsalltag“ statt. Am 12. Juni 1817 stellte Freiherr Karl von Drais in Mannheim erstmalig seine „Laufmaschine“ der Öffentlichkeit vor. Das Laufrad war eine sensationelle Erfindung und der erste Schritt zu 200-jährigen bahnbrechenden Technikentwicklungen, die auch das gesellschaftliche Leben in Wermelskirchen grundlegend verändern sollten – Ort: Haus Eifgen. Referent: Frank Schopphoff, Wermelskirchen, Vereinsmitglied des BGV.