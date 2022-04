Wermelskirchen in Pandemie-Zeiten : Viele tragen weiter ihre Masken

„Gemeinsam freiwillig“: In der Buchhandlung Marabu werden Kunden darum gebeten, weiterhin ihren Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Ob im Einzelhandel oder im Schulalltag: Seit Montag entscheiden die Menschen wieder selber, ob sie sich mit einem Mund-Nasen-Schutz gegen das Coronavirus schützen wollen. Die Stimmung trübt das bisher nicht.

Von Theresa Demski

Die Politik stellt es den Menschen seit Montag frei, ihren Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Aus dem Wermelskirchener Stadtbild sind die Masken mit diesem Beschluss aber nicht verschwunden. Ob auf der Telegrafenstraße, in den Schulen oder in den Geschäften: Viele Menschen tragen weiter Maske. Das gilt vor allem für heimische Supermärkte, in denen das Besucheraufkommen besonders hoch ist. Aber auch in den kleineren Geschäften der Innenstadt entscheiden sich viele Menschen für den Schutz.

Einzelne Geschäfte bringen ihr Hausrecht ins Spiel – und bitten weiterhin um das Tragen der Maske. „Wir haben das im Team besprochen“, sagt Gabriele van Wahden. Das Ergebnis: Der Gesundheit der Kunden und der Mitarbeiterinnen zu liebe, wird in der Buchhandlung weiterhin Maske getragen. Darauf weist auch ein Informationsschild an der Ladentür hin: „Schön, Sie (mit Maske) zu sehen. Gemeinsam freiwillig“, lautet das Motto. Und die Buchhandlung hat damit bisher gute Erfahrungen gemacht. „Die meisten Kunden setzen die Maske ohnehin auf“, sagt Gabriele van Wahden, „Diskussionen haben wir bisher nicht erlebt.“

Info Maskenpflicht gilt noch an sensiblen Orten Gesundheit In Arztpraxen gilt übrigens weiterhin die Maskenpflicht. Das gleiche gilt für Krankenhäuser, Seniorenheime, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Unterkünfte für Obdachlose und Geflüchtete und für Mitarbeitende ambulanter Pflegedienste. ÖPNV Auch in Bussen und Bahnen müssen Fahrgäste weiterhin eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske tragen

Sollte es dazu kommen, werde das Team erneut beraten. Allerdings habe sie auch das Gefühl, viele Kunden seien dankbar für die verbindliche Regel: „Dann weiß jeder, was ihn erwartet“, sagt die Buchhändlerin. Eine Kundin, die gerade zwischen den Büchern stöbert, nickt zustimmend. „Das sind für uns Kunden doch nur ein paar Minuten und wir haben uns auch längst an die Maske gewöhnt“, sagt sie. Auch die Bergische Apotheke und „Daum und Eickhorn“ bitten ihre Kunden, vor dem Betreten der Läden, die Maske aufzusetzen.

Währenddessen verzichtet Stefan Rojewski bei „Male“ und „Female“ auf diesen Hinweis. „Bei uns hält sich das die Waage: Die Hälfte der Kunden kommt mit Maske, die andere Hälfte verzichtet inzwischen darauf.“ Das sei am Montag noch anders gewesen, nur langsam würden sich die Menschen daran gewöhnen, die Maske nicht automatisch aufzusetzen. „Ich finde es gut, dass die Kunden sich frei entscheiden können, bei uns wird jede Entscheidung akzeptiert und nicht darüber diskutiert“, sagt Rojewksi. Er habe den Eindruck, dass sich die allermeisten Menschen in den vergangenen Monaten an das Einkaufen mit Maske gewöhnt hätten. „Wir hatten hier regen Betrieb“, sagt er. Allerdings würden sich viele Kunden in dem großen Geschäft eben auch ohne Maske sicher fühlen. „Wir haben hier viel Platz“, erinnert er, „da kommt es nicht zum Gedrängel.“ Er selbst gehe noch regelmäßig zum Testen. Was man sich nämlich im Einzelhandel nicht leisten könne, sei der Ausfall der Mitarbeiter.

Auch in den Schulen entscheiden Lehrer und Kinder seit Montag selbst, ob sie eine Maske tragen wollen. „Das ist bei uns ziemlich gemischt“, sagt Friederike Kelzenberg-Gerloff, Schulleiterin der Dhünntalschule. Die meisten Lehrer würden die Maske noch tragen, unter den Kindern falle die Entscheidung ganz unterschiedlich aus. „Die Atmosphäre ist trotzdem entspannt“, sagt sie. Mit den Schuleltern sei man in guter Gesellschaft, wenn es um das Thema Eigenverantwortung gehe. Die Schule hätte es allerdings lieber gesehen, wenn die Maskenpflicht erst nach den Osterferien gefallen wäre – für einen klaren Schnitt.

Auch in der Schwanenschule hätte man gerne noch etwas gewartet. „Viele Eltern haben einfach auch Sorge wegen des anstehenden Osterurlaubs“, sagt Schulleiterin Katrin Wagner. Wenn sich Kinder und Familien in den nächsten Tag mit dem Coronavirus anstecken, fällt die Isolationszeit in die ersehnten Urlaubstage und würde Ferienpläne zunichtemachen. Sie habe allerdings gegenüber Eltern und Lehrer ganz deutlich gesagt, dass es sich ab jetzt um eine freiwillige Regelung handle. „Und das scheint in den Klassen auch gut zu klappen, ich habe bisher keine negativen Rückmeldungen erhalten“, sagt die Schulleiterin.