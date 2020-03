Corona-Krise in Wermelskirchen : Händler bieten kontaktlosen Lieferservice an

Wermelskirchen Die Not macht erfinderisch: Einzelhändler und Gastronomen sind auf Unterstützung der Kunden angewiesen.

Die Innenstadt wirkt in diesen Tagen wie ausgestorben. Hinter den Kulissen sind die Händler und Gastronomen aber weiter im Einsatz für ihre Kunden – viele bieten in Corona-Zeiten besondere Serviceleistungen an. Die Redaktion hat sich mal umgeschaut:



Lieferservice

▶ Buchhandlung van Wahden: Onlineshop oder Bestellung im Laden, Bestellung: Telefon 02196 8867946 oder buchhandlung@vanwahden.de.

▶ Teeparadies: liefert freitagsvormittags, www.teeparadies-wermelskirchen.de, Bestellung: Telefon 0151 14395821 oder info@teeparadies-wermelskirchen.de

▶ Schreibwaren Siebel: ab zehn Euro, Bestellung: Telefon 02196 6285 oder eugen.siebel@t-online.de

▶ Holzwürmchen: ab zehn Euro, zwei Euro Lieferpauschale, Bestellung: Telefon 0175 2087679

▶ Alpha-Buchhandlung: Bestellung: Telefon 02196 1406 oder 0152 53021788 oder wermelskirchen@alpha-buch.de

▶ Parfümerie Becker: Onlineshop www.parfümerie-becker.de oder Bestellung per Telefon 02131 9316199.

▶ Buchhandlung Marabu: Onlineshop oder Bestellung im Laden, Bestellung: Telefon 02196 1414 oder info@buchhandlung-marabu.de

▶ Quick-Schuh: Auswahl der Schuhe im Onlineshop www.quick-schuh-wermelskirchen.de, Bestellung über Bestellformular oder Telefon 02196/972511.

▶ Tintenstation Sven vom Stein: Bestellung unter Telefon 02196 885220 oder tintenmann@t-online.de.

▶ Elektro vom Stein: Verkauf von großen und kleinen Elektrongeräten, Bestellung: 02196 974108 oder info@elektro-vom-stein.de

▶ Restaurant ToscAnna: Bestellung per Telefon 02196 8829633

▶ Reuling Becher – Catering und Kochkunst: Bestellung unter Telefon 02196 2485

▶ Euro-Grill: Bestellung unter Telefon 02196 90345.

▶ Pizzaservice La Metafora: Bestellung per Telefon 02196 888618

▶ Pizzeria Capriccio: Bestellung per Telefon 02196 2155

▶Pizzeria Va Bene: Bestellung per Telefon 02196 8822209 oder mit Abholservice an der Tür



Abholservice

▶ Onkel Nestor: Abholservice nach Bestellung (auch vor der Tür möglich), Telefon 02196 2754

▶ Restaurant Dimitra: Abholservice nach Bestellung, von 17 bis 21 Uhr, Telefon 02196 83340

▶ Restaurant Pepe Nero: Abholservice nach Bestellung, donnerstags bis dienstags 17 bis 21 Uhr, Telefon 02196 2104