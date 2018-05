Wermelskirchen: Viele Einsatzmöglichkeiten für selbst erzeugten Strom

Wermelskirchen Solarstrom und Wärme vom eigenen Hausdach - eine reizvolle Idee. Finden jedenfalls der Rheinisch-Bergische Kreis, der Oberbergische Kreis, das Bergische Energiekompetenzzentrum, die Verbraucherzentrale NRW und die Kreishandwerkerschaft Bergisches Land. Sie informierten jetzt gemeinsam über das Thema. Vor allem die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten für selbst erzeugten Strom überraschten hierbei, denn besonders effizient wird es dann, wenn verschiedene Technologien miteinander verknüpft werden.

Wer vom Benziner oder Diesel auf ein E-Auto umsteigt, sollte auch über eine eigene Solarstromanlage nachdenken. Das rät die Verbraucherzentrale NRW allen Eigenheimbesitzern. "Mit Solarmodulen wird das Hausdach zur Stromtankstelle für saubere und günstige Energie", sagt Energieberater Florian Bublies. Was dabei zu beachten ist, zeigt er in der aktuellen Aktion "Sonne im Tank". In beiden Kreisen werden die Klimaschutzmanager der Kreisverwaltungen rund um das Bergische Energiekompetenzzentrum spezielle Beratungsangebote durch die Verbraucherzentrale ermöglichen.