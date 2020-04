Jugendkunstschule Wermelskirchen : Bahn frei für Fantasie, Gedanken und Gefühle

Linda Bersch leitet die Jugendkunstschule in Wermelskirchen und hat noch viele Ideen für neue Kreativ-Kurse. Foto: privat

Wermelskirchen Linda Bersch leitet die Jugendkunstschule in der Katt. Hier können sich junge Menschen ausprobieren, ohne bewertet zu werden.

Die Nähmaschine rattert, die Garnrolle dreht sich, die Nadel sticht unablässig durch den Stoff. Linda Bersch ist konzentriert, denn das neue Schnittmuster möchte sie später ihren „Näh-Mädels“ beibringen. Nicht wie üblich im Werkraum der Kattfabrik, sondern per Video von zu Hause aus. Auch die Kattfabrik, wie sich der pädagogische Bereich der Kattwinkelschen Fabrik in Wermelskirchen nennt, musste ihre Türen coronabedingt schließen. Kurzerhand hat Linda Bersch für die Teilnehmerinnen ihrer Nähkurse einen Online-Katalog erstellt, dem sie jede Woche zwei neue Video-Anleitungen hinzufügt: Genäht werden unter anderem Taschen, Kuscheltiere oder Kulturbeutel. „Von der einen oder anderen Teilnehmerin habe ich schon Bilder von den fertigen Ergebnissen bekommen – manche schreiben auch einfach, wie es ihnen gerade so geht“, erzählt die 26-Jährige. Der Austausch und das Kontakt-Halten zu den Kindern und Jugendlichen, die sie sonst jede Woche sieht, ist ihr wichtig – nicht ohne Grund.

Schließlich hat Linda Bersch das künstlerische und kreative Angebot neu mit aufgebaut, seitdem sie im Oktober 2018 die Leitung der Jugendkunstschule übernommen hat. Die Schule ist neben dem offenen Kinder- und Jugendbereichen Teil der Kattfabrik und lag personalbedingt einige Monate brach. Also hat sie bei Null angefangen und Ideen für neue Kurse entwickelt, sich dabei an den Interessen der Kinder und Jugendlichen und aktuellen Trends orientiert und Themenschwerpunkte gesetzt. Entstanden ist eine Palette an sieben wöchentlichen Kursen, darunter Nähen, Singen, die Produktion von Musikvideos und eine Künstlerwerkstatt. Umgesetzt werden die Workshops von verschiedenen Künstlern und Pädagogen, die Linda Bersch engagiert hat – teilweise leitet sie sie auch selbst, wie momentan die Näh-Kurse. „Ich war schon immer ein kreativer Mensch“, erzählt Linda Bersch. Bereits vor sieben Jahren hat sie einen Bundesfreiwilligendienst im pädagogischen Bereich der Kattwinkelschen Fabrik absolviert. „Mir war es wichtig, herauszufinden was mir liegt und was ich beruflich will, bevor ich ein Studium anfange.“

Info Kreativ-Werkstatt in der Kattwinkelschen Fabrik Pädagogischer Bereich Die Jugendkunstschule ist Teil der Kattfabrik, dem pädagogischen Bereich der Kattwinkelschen Fabrik. Anerkennung Um sich Jugendkunstschule nennen zu dürfen, müssen gewisse Mindeststandards erfüllt werden. Die werden von der Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste (LKD) festgelegt und betreffen unter anderem das Personal und die Räumlichkeiten.

Nachdem das Jahr in der Katt vorbei war, war sich Linda Bersch sicher und hat ihr Studium der Sozialen Arbeit in Bochum begonnen – die bisher einzigen drei Jahre ihres Lebens, die sie nicht in Wermelskirchen gewohnt hat. Wie es der Zufall wollte, wurde nach Abschluss ihres Studiums eine neue Leitung für die Jugendkunstschule gesucht. „In dem Bereich hatte ich mich eigentlich gar nicht gesehen, sondern eher in den offenen Treffs, wo ich auch meinen Freiwilligendienst gemacht habe“, erinnert sie sich. Die angebotene halbe Stelle war jedoch kombiniert mit einer anderen Hälfte im offenen Kindertreff. „Ich dachte mir: Warum eigentlich nicht?“

Anderthalb Jahre später könnte sie sich keinen besseren Job vorstellen: die pädagogische Arbeit mit jungen Menschen, ergänzt um viel Platz für Kreativität und künstlerische Freiheit. Durch ihre Zusatzqualifikation an der Akademie der Kulturellen Bildung in Remscheid, die sie mit ihrem Berufsstart begonnen hat und in diesem Jahr abschließt, hat sie viel über Kunstvermittlung und Didaktik gelernt – und entwickelt dabei stetig ihre eigene künstlerische Praxis weiter. „Wir probieren dort viel aus und lernen neue Techniken, die wir dann in den Kursen weitergeben können“, sagt Bersch. Neues ausprobieren gehört auch für die Kursus-Teilnehmer in der Kattfabrik fest mit dazu. „Die Kinder können ihrer Fantasie, ihren Gedanken und ihren Gefühlen freien Lauf lassen, neue Dinge kennenlernen, sich austoben und dabei auch Ängste überwinden“, erklärt sie. Und das auf freiwilliger Basis und ohne bewertet zu werden – ganz anders als in der Schule. „Manchmal ist es ja gar nicht so einfach, etwas, das man selbst gemacht hat, anderen zu zeigen“, sagt Bersch. In der Kunstschule lerne man, die eigene künstlerische Arbeit und die anderer wertzuschätzen. „Und dann macht Kunst Spaß und glücklich.“

Momentan sind die Werkräume und Flure der Kattfabrik verglichen mit der üblichen Lebendigkeit still und leer. „Wir freuen uns unglaublich, wenn wir wieder öffnen können und alle wiedersehen“ sagt Bersch. Still steht das Leben aber nicht. „Wir nutzen die Zeit, um abseits des sonst oft chaotischen und vollen Arbeitsalltags neue Pläne zu schmieden“, berichtet sie. So soll das Kursusangebot der Jugendkunstschule um Tanz- und Theaterworkshops ergänzt werden.