Osterfeuer in Wermelskirchen Viel Geselligkeit an Osterfeuern

Die Veranstaltung in Pohlhausen gehört zu den größten, die an diesem Abend ans Feuer locken. Vielerorts treffen sich vor allem Nachbarn in Hofschaften, um einen geselligen Abend vor dem Osterfest zu verbringen. In Eipringhausen flackern Flammen in einer großen Feuerschale unweit der Ortsdurchfahrt. Auch in Bähringhausen trifft sich die Nachbarschaft an den Flammen.

„Wir freuen uns, dass auch hier bei uns in Pohlhausen so viele Familien gekommen sind“, sagt Dirk Hohlmann. Als das Osterfeuer um 17 Uhr entzündet wurde, pilgerten viele Familien aus den Neubaugebieten zum Vereinsheim am Silberberg. „Ich war auch extra nochmal im Kindergarten und habe dort ein Plakat vorbeigebracht“, erzählt Hohlmann und erinnert an die frische und gute Zusammenarbeit des Veriens mit der Kita am Ecker. Es sei TuRa wichtig, die Familien mit ins Boot zu holen und gemeinsam zu feiern – das gilt für das Stadtteilfest genauso wie für das Osterfeuer. Und so hat TuRa Pohlhausen das Programm auch ausgebaut: Neben dem großen Feuer erwarten nun auch Hüpfburg, Spiele auf dem Platz und Stockbrot die jüngsten Besucher.

Sophie (7) und Emmi (6) stehen geduldig an der Feuerschale, die der Verein gleich neben dem großen, aufgeschichteten Feuer aufgestellt hat. Sorgfältig haben sie den Stockbrotteig um die Stöcke geschlungen und halten ihn nun in die Flammen. „Ist das Brot fertig?“, fragt Emmi nach einer Weile vorsichtshalber bei ihrer Mutter nach. Die gibt grünes Licht und Emmi verkündet zufrieden: „Fertig, wir können essen.“ Gemeinsam machen sich die Mädels über das Brot her. Sie genießen das Osterfeuer und die gemeinsame Zeit. „Das Feuer ist schön“, sagt Sophie. Und Emmi ergänzt: „Mir gefällt auch die Hüpfburg.“