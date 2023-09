Volkshochschule in Wermelskirchen Auf Tuchfühlung mit 1,2 Millionen Bienen

Ein Summen liegt in der Luft. Anfangs blicken die Besucher sich im Garten von René Görke noch gelegentlich irritiert um. Nach ein paar Minuten gehört das leise Summen schon dazu. 1,2 Millionen Bienen leben in dem Garten in Limmringhausen. Ihre Arbeit haben sie für dieses Jahr schon erledigt. Aber an diesem Tag im Frühherbst bekommen sie nun Besuch.