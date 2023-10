In Wermelskirchen Beim ersten Barbierseminar der VHS ist auch Mut gefragt

„Ich habe bisher trocken rasiert“, erzählt Max Wolff, „ich hatte einfach zu viel Respekt vor einem Rasiermesser.“ Peter Verhess schmunzelt fröhlich: Genau diesen Respekt will er den Teilnehmern des Barbierseminars an der Volkshochschule (VHS) Bergisch Land in diesen Wochen nehmen. Drei Termine sind angesetzt – beim ersten schauten sich die Teilnehmer bei der Firma Dovo in Solingen um und machten sich der uralten Kunst des Messer-Schleifens und Rasierens auf die Spur. Am Sonntagmorgen steht nun der erste echte Barbier-Termin an.