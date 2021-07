Neue Aufgabenverteilung wurde vom Landrat zurückgenommen : Verworrene Situation im Kreishaus

Rhein-Berg Die SPD-Kreistagsfraktion zeigt sich „sprachlos und entsetzt über Chaostage 2.0“. Jetzt hat sich angeblich auch die Bezirksregierung eingeschaltet und prüft die Verwaltungsorganisation.

Offenbar kehrt immer noch keine Ruhe im Kreishaus in Bergisch Gladbach ein. Nach seiner Corona-Erkrankung hatte Landrat Stephan Santelmann angekündigt, dass er „behutsam wiederkommen und alles in Ruhe angehen“, wolle. Nachdem es zu „offenen Verwerfungen zwischen Kreisverwaltung und dem Landrat über dessen Arbeits- und Führungsstil der vergangenen Jahre“ gekommen sei, wie die Bergische Landeszeitung berichtete, sollte es im Kreishaus eine klare Aufgabenteilung geben:

Deren Motivation sei in den letzten Wochen schrittweise wieder aufgebaut worden, nachdem es zu Verwerfungen zwischen dem Chef des Kreishauses und Mitarbeitenden der Verwaltung gekommen sein soll. „Diese Bemühungen wurden durch die Mail des Landrats zunichte gemacht“, so Gerhard Zorn, der auch sagt: „Wir erleben Chaostage in der Kreisverwaltung 2.0. Das Vertrauen der Bürgerschaft in diesen Landrat ist nicht mehr gegeben.“ Der SPD-Fraktionsvorstand will sich in der kommenden Woche erneut mit der aktuellen Entwicklung im Kreis beschäftigen.