Parken in Wermelskirchen : Verwirrung wegen des gesperrten Parkplatzes

Der Parkplatz an der Feuerwache ist am Freitag ab 23 Uhr für das Konzert am Bahndamm gesperrt. Parkplatzsucher müssen auf den Loches-Platz ausweichen. Foto: Kathrin Kellermann Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Die Schilder sorgten für einen gehörigen Schreck bei Dauerparkern: Am Freitag sollte der Platz an der Feuerwache ganztägig gesperrt sein. Die Redaktion löste das Rätsel: Auf den Plakaten fehlte die Uhrzeit!

(kel) So schön es auch ist, dass der Bahndamm den Corona-Sommer nicht ohne „Paukenschlag“ verstreichen lassen will und deshalb am Samstag, 22. August, einen ausverkauften Konzertabend auf dem neuen Parkplatz neben der Feuerwache ausrichtet. Dauerparker bekamen jedoch am Mittwoch erstmal einen gehörigen Schrecken. Denn auf den Parkverbotsschildern, die der Betriebshof aufgestellt hatte, hieß es, dass der gesamte Platz schon Freitag gesperrt ist. Auf Nachfrage dieser Redaktion kam Entwarnung: „Der Parkplatz ist am Freitag erst ab 23 Uhr gesperrt“, so Harald Drescher, Leiter des Tiefbauamts.