Neue Verwaltungsstruktur in Wermelskirchen : Verfahren im Rathaus stößt auf Kritik

Wermelskirchen Bürgermeisterin Marion Lück schlägt das Sozialamt sowie die Feuerwehr und den Rettungsdienst ihrem Dezernat zu. Damit wird das Dezernat von Stefan Görnert kleiner und mit ihm der Einfluss des Ersten Beigeordneten.

Einer tanzte aus der Reihe: Während sich im Haupt- und Finanzausschuss zum Tagesordnungspunkt „Organisationsangelegenheit; Änderung der Dienstverteilung“ niemand zu Wort meldete, stellte sich Dr. Bernhard Meiski auf die sprichwörtlichen Hinterbeine. Mit den Worten „Der Rat ist übergangen worden, das geht nicht – nach welchen Kriterien wurde das gemacht?“, sorgte der Christdemokrat, der beruflich als Rechtsanwalt tätig ist, für einen Eklat auf der vorberatenden Sitzung, dem weitere Diskussionen bei der entscheidenden Sitzung des Stadtrats am Montag, 26. September, folgen könnten. Der Grund: Per Verfügung vom 15. August hat Bürgermeisterin Marion Lück die Ämter für Brandschutz und Rettungsdienst sowie für Soziales und Inklusion sich unmittelbar unterstellt.

Damit „wandern“ die beiden Fachämter aus dem Geschäftsbereich des Ersten Beigeordneten Stefan Görnert, dem im Wermelskirchener Rathaus das Dezernat II untersteht, in den Geschäftsbereich der Bürgermeisterin (Dezernat I). Wie sich auf der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses zeigte, nahm Bernhard Meiski nicht am Ergebnis dieser Entscheidung Anstoß, sondern am Verfahren. „Auf der einen Seite bestimmt der Rat die Geschäftsordnung, andererseits kann ein Bürgermeister Einzelangelegenheit selbst klären“, stellte Meiski sein Rechtsverständnis dar und verwies auf ein Urteil des Düsseldorfer Verwaltungsgerichts, das die „Grenze“ zwischen Geschäftsordnung zur Verwaltungsstruktur und Einzelangelegenheiten kläre. Für das Verfahren in Wermelskirchen sehe er einen dringenden Prüfungsbedarf und wolle Antworten haben.