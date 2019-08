Nach Anwohnerbeschwerden: Stadt Wermelskirchen reagiert : Verwaltung kündigt Konzept zur Obdachlosen-Betreuung an

Kenkhausen (sng) Um Geduld bat der Technische Beigeordnete Thomas Marner den Ausschuss für Soziales und Inklusion. Marner war in Vertretung des Beigeordneten Stefan Görnert zur Sozialausschusssitzung gekommen und kündigte die Vorlage eines Konzeptes zur Unterbringung und Betreuung von Obdach- sowie Wohnungslosen an.

Ausgelöst von Beschwerden durch Anwohner der Obdachenlosen-Unterkunft in Kenkhausen, hatten Mitglieder des Sozialausschusses die Örtlichkeit besucht und unisono festgestellt, dass Handlungsbedarf besteht. Die WNKUWG-Stadtratsfraktion legte einen Antrag vor, der ein Konzept und die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum für die Betroffenen fordert. Zur Diskussion über dieses Papier kam es auf der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses, die wegen der Sanierungsarbeiten im Bürgerzentrum noch einmal in der Dabringhausener Mehrzweckhalle stattfand, nicht. Der Grund: Thomas Marner versprach, die Anregungen in dem städtischen Konzept zu berücksichtigen: „Wenn das Konzept fertig ist, legen wir es ja zur Beratung und Beschlussfassung in den zuständigen Gremien der Politik vor.“