Senioren in Wermelskirchen : Seniorenbeirat will Gespräche mit Krankenkassen

Wermelskirchen Nach der Schließung der AOK-Filiale soll die Verwaltung der AOK dringend eine Sprechstunde im Rathaus anbieten. Dies soll dann auch für andere Kassen gelten, die ihre Filialen in Wermelskirchen geschlossen haben, forderte der Beirat.

Der Streit um die Schließung der AOK-Geschäftsstelle in Wermelskirchen ist auf der politischen Ebene angekommen: Nachdem sich Werner Allendorf entschieden gegen die Schließung ausgesprochen und den Abbau der Dienstleistungs-Infrastruktur in der Stadt beklagt hatte, brachte er das Thema am Mittwochnachmittag im Seniorenbeirat auf den Tisch. „Es gibt Menschen, die brauchen einfach die persönliche Hilfestellung“, erinnerte Allendorf. Der Vorsitzende des Seniorenbeirats berichtete von einem AOK-Kunden aus Dabringhausen, der regelmäßig für seine kranke Frau ganze Stapel an Dokumenten ausfüllen müsse. „Da blickt keiner mehr durch“, sagt Allendorf, „es ist wichtig, dann einen persönlichen Ansprechpartner zu haben“. Es sei nicht tragbar, in diesen Fällen bis Bergisch Gladbach oder Remscheid fahren zu müssen. Er berichtete von Erfahrungen, die er selbst mit dem Mann aus Dabringhausen in den Filialen der Nachbarstädte gesammelt habe.