Tag der Heimat in Wermelskirchen gefeiert : Vertriebene erinnern an ihre Wurzeln

Kranzniederlegung: Zum Tag der Heimat gedachten Vertreter der Landmannschaften (Günter Kehler, l., und Georg Witt) gemeinsam mit politischen Vertretern der Opfer von Flucht und Vertreibung. Foto: Demski. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Kranzniederlegung zum „Tag der Heimat“ am Mahnmal im Eifgen.

(resa) Wer Günter Kehler nach seiner Heimat fragt, der erfährt von einer großen, lebendigen Stadt direkt am Meer. Von windigen Tagen, großen Schiffen, von einem grünen Kachelofen und Schulfreun-en. „Königsberg“, sagt er dann, „das ist Zuhause.“ Heute heißt Königsberg Kaliningrad. Was einst Ostpreußen war, ist heute Russland. Aber seine Heimat ist es geblieben. „Obwohl ich erst sieben Jahre alt war, als wir fliehen mussten, fühlt sich dieser Ort noch heute wie Zuhause an, wenn ich dort bin“, sagt der 80-Jährige. Und deswegen ist es ihm so wichtig, daran zu erinnern. Weil dort seine Wurzeln liegen, weil dort seine Geschichte begann und weil ihn irgendetwas hinzieht in diesen Hafen ans Meer.

Wie Günter Kehler ging es vielen Menschen, die am Ende des Zweiten Weltkriegs flüchten mussten. „Heute bin ich der Letzte aus meiner Familie, der die Heimat verlassen musste“, sagt Kehler, „und wenn wir nicht mehr sind, dann kümmert sich keiner mehr um die Erinnerung.“ Und auch deswegen ist es ihm so wichtig, eben diese Erinnerung heute wachzuhalten.

Die Festrede zum Tag der Heimat am Mahnmal im Eifgen hielt Bürgermeister Rainer Bleek. Foto: Theresa Demski

Zum „Tag der Heimat“ im Bürgerzentrum wird nicht mehr eingeladen, weil die Resonanz immer weiter zurückging. Aber jedes Jahr legen die Vorsitzenden der Landmannschaften an der Dhünner Straße am Mahnmal einen Kranz nieder. Dann sprechen sie davon, dass sie sich um „historische Gerechtigkeit“ bemühen und „ihrer Heimat treu bleiben“. Dann wollen sie aber auch den Toten von Flucht und Vertreibung gedenken. In diesem Jahr hatten die Gastgeber die Veranstaltung unter das Motto „Menschenrechte und Verständigung – Für Frieden in Europa“ gestellt. Bürgermeister Rainer Bleek erinnerte dann in seiner Rede: „Die Solidarität bröckelt, die Egoismen der Nationalstaaten haben deutlich zugenommen. Auch in unserem Land erleben wir ein Auseinanderdriften der Gesellschaft.“ Deswegen sei das Motto der Veranstaltung so aktuell und so wichtig.

Gedenken im Eifgen: Viele Gäste waren gekommen, um zum Tag der Heimat den Opfern von Flucht und Vertreibung zu gedenken. Foto: Theresa Demski