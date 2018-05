Wermelskirchen: Verregnetes Fest - WiW blickt optimistisch nach vorn

Wermelskirchen "Das Stadtfest war natürlich ein herber Rückschlag", sagt Dankmar Stolz, Vorsitzender des Marketingvereins WiW. "Überhaupt nicht vergleichbar mit den vergangenen 19 Jahren. Man kann's nicht ändern." Besonders schade für die, die sich ehrenamtlich engagieren, die eigens für dieses Fest etwas einstudiert oder vorbereitet hatten. "Am Nachmittag ging es etwas besser, und die Besucher haben die Rabattaktionen der Händler genutzt", sagt Stolz.

Bei WiW geht der Blick immer nach vorne, denn stets kündigt sich ein neues Fest oder eine neue Veranstaltung an. Die nächste Aktion ist "Rock am Markt" oder besser "Rock am Weihnachtsbaum". Die Musikbühne ist ja vom Markt zum Platz am Weihnachtsbaum umgezogen. Am Freitag, 8. Juni, gibt es Programm von 16 bis 23 Uhr. Am Samstag, 9. Juni, geht es um 14 Uhr los. Ende ist wieder um 23 Uhr.