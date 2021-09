Polizei kontrolliert 120 Motorräder in Wermelskirchen : Verkehrsunsichere Kräder aus dem Verkehr gezogen

Die TÜV-Prüfer ließen diese zwei Kräder abtransportieren. Foto: Polizei

Wermelskirchen An vier Kontrollstellen im Stadtgebiet schrieb die Polizei am Sonntag 30 Anzeigen und stellte 60 Verwarngelder aus. Ein Fahrer erhielt ein Fahrverbot, drei Motorräder wurden sichergestellt, die Fahrzeugscheine später eingezogen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

An diesen Ausflug am Sonntag durch das Wermelskirchener Stadtgebiet werden sich viele Motorradfahrer nur ungern erinnern. Denn die Kreispolizeibehörde hat bei einem sogenannten Kradkontrolltag „Kaffee & Knöllchen“ an vier Kontrollstellen 30 Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben, 60 Verwarngelder ausgestellt, neun Kontrollberichte und ein Fahrverbot erfasst. Zudem wurden drei Kräder als verkehrsunsicher eingestuft – das Straßenverkehrsamt hat die Zweiräder inzwischen entsiegelt und die Fahrzeugscheine eingezogen

Gemeinsam mit dem TÜV Rheinland und der Johanniter wurden am Sonntag 120 Kräder an den Kontrollstellen rausgewunken; während den Motorradfahrern ein Kaffee angeboten wurde, schauten sich die Fachleute die Fahrzeuge genauer an.

An der Rettungs- und Feuerwache Vorm Eickerberg wurden die Fahrzeuge an der Alarm-Zufahrt zur Umgehungsstraße rausgewunken. Hier wurden fünf Verwarngelder erteilt und elf Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgenommen, unter anderem wegen technischer Mängel und Erlöschen der Betriebserlaubnis. Drei Kräder wurden zur Überprüfung beim TÜV sichergestellt. Es stellte sich heraus, dass alle als verkehrsunsicher eingestuft wurden.

In Kreckersweg verteilten die Polizisten drei Verwarngeld (zweimal Krad, einmal Lkw) und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Auf der L 101 in Habenichts wurden fünf Verwarngelder (viermal Krad, einmal Auto) erteilt. In Luchtenberg wurden 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen erstellt (13-mal Kräder) und ein Fahrverbot ausgesprochen. Außerdem gab es dort 46 Verwarngelder, davon entfielen 29 auf Kradfahrer.

Das schnellste Krad war mit Tempo 100 unterwegs.

Claus Risch, Polizeihauptkommissar und Leiter der Führungsstelle Verkehr, bezeichnet den Einsatz als „sehr erfolgreich“: „Auch bei dieser Veranstaltung hat sich wieder die gute Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern gezeigt. Die an der Kontrollstelle an der B 51 getroffenen Maßnahmen zeigen, dass eine unmittelbare Beteiligung des TÜV an den Maßnahmen sinnvoll ist.“

(tei.-)