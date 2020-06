Raser auf der gesamten Strecke stoppen : WNKUWG will auf K 18 für alle ein Tempolimit

WNKUWG will auf K 18 für alle ein Tempolimit

Dabringhausen Die ungleiche Temporegulierung auf der Kreisstraße 18 zu Ungunsten der Motorradfahrer führt aus Sicht des Bürgervereins nicht tatsächlich zu einer erhöhten Sicherheit. Unverzichtbar ist auf der K18 eine Mittellinie.

Tempolimit für alle Verkehrsteilnehmer auf der K18 in beide Richtungen und auf der gesamten Strecke sowie eine Mittellinie – das ist der Vorschlag der WNKUWG. Die Dabringhausener Wahlkreisbetreuer Dirk Wartmann und Karl-Olaf Allendorf sehen die implementierte Regelung mit Sorge und darin gleichzeitig auch eine Ungleichbehandlung von Verkehrsteilnehmern hinsichtlich der Sicherheit. „Der Lärmschutz der Anwohner liegt uns selbstredend am Herzen, nichtsdestotrotz haben wir einige Bedenken“, heißt es in einer Pressemitteilung.