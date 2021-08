Wermelskirchener Einzelhandel ist wieder mit dabei : Verkaufsoffen zur Herbstkirmes

Wermelskirchen Bürgermeisterin verteilt zur Eröffnung der Kirmes Schlüsselanhänger. Keine Straßensperrung am Sonntag. Viele kleine Aktionen vor den Geschäften.

Am Sonntag, 5. September, findet also ein verkaufsoffener Sonntag statt. Die Geschäfte können von 13 bis 18 Uhr öffnen. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren werden aber keine Straßen gesperrt. Das gilt auch für die Telegrafenstraße. Lediglich die Parkplätze vor dem Stadt-Karree werden am Sonntag blockiert, also für Autos gesperrt sein. Denn dort werden Foodtrucks und Verkaufsstände aufgebaut.