Amtsgericht in Wermelskirchen Bewährungsstrafe für Bankrott und Betrug

In einem Prozess wegen Bankrotts und Geldwäsche vor dem Amtsgericht beharrte ein 69-jähriger Wermelskirchener darauf, sich zumindest im ersten Anklagepunkt vollkommen richtig verhalten zu haben. Es war dabei um das Verschleiern von Vermögenswerten in Höhe von 30.000 Euro gegangen – den Betrag hatte er auf ein bulgarisches Konto „beiseitegeschafft“, wie es der Angeklagte in gewisser Weise entlarvender Wortwahl ausdrückte.