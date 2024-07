Amtsgericht in Wermelskirchen Sozialstunden für ein halbes Gramm Koks

Kinder vermeintlich „berühmter“ Eltern haben es oft nicht leicht. Selbst dann nicht, wenn sie nicht ansatzweise in den Fußstapfen besagter Eltern stehen. Das macht natürlich eine Straftat nicht besser, führt auch in der Regel zu keinem Bonus vor Gericht. So war das nun auch bei einem 24-jährigen Wermelskirchener, der wegen Drogenbesitzes vor dem Amtsgericht auftauchen musste.