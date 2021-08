Vereinsauflösung in Wermelskirchen : IG Sengbach vermacht Kasse an Vereine

IG Sengbach vermacht Kasse an Vereine

Vereinsauflösung in Wermelskirchen

Wermelskirchen Gemeinschaft verteilt nach der Auflösung des Vereins die insgesamt 9000 Euro aus der Kasse an die Schlaganfallgruppe, die Musikschule und den Geschichtsverein.

Heinz Köhler war das Bedauern am Freitagmittag ins Gesicht geschrieben. „Es hat mir sehr weh getan, dass wir die IG Sengbach auflösen mussten“, räumte er ein. Aber der Interessengemeinschaft von Anwohnern rund um die Sengbachtalsperre waren die Mitglieder ausgegangen. „Wir haben einfach keinen Nachwuchs gefunden“, berichtete er. Vier Jahre habe er versucht, einen Freiwilligen aufzutun, der seine Aufgabe als Vorsitzender übernehmen würde. „Der ganze Vorstand war nicht mehr der Jüngste“, sagte Köhler. Aber er wurde nicht fündig. Weil sich parallel die Gesetzeslage geändert hatte, war der Einfluss der Interessengemeinschaft auf die Regeln im Wasserschutzgebiet weiter gesunken. „Also haben wir beschlossen, die Interessengemeinschaft aufzulösen“, erklärt Köhler.

In der Vereinskasse lagen damals rund 9000 Euro. Nach dem Abzug der Gebühren blieb genug Geld, um befreundeten Wermelskirchener Institutionen unter die Arme zugreifen. „So kann unsere Interessengemeinschaft noch ein bisschen nachwirken“, sagt Köhler. Für die IG Sengbach habe fest gestanden: Das Geld soll in Wermelskirchen bleiben und dem guten Zweck dienen. „Am Ende haben wir eine Abstimmung gemacht“, berichtete Köhler.

Die meisten Stimmen bekamen die Schlaganfallgruppe, der Geschichtsverein und die Musikschule. „Wir freuen uns, dass wir jetzt ein bisschen helfen können“, erklärte Köhler und überreichte am Freitagmittag großzügig gefüllte Umschläge an die Vertreter der Vereine. Jeweils 2850 Euro nahmen Brigitte Hallenberg für die Schlaganfallgruppe, Volker Ernst für den Geschichtsverein und Celia Spielmann für die Musikschule entgegen.

„Ich bin nicht oft sprachlos“, räumte Brigitte Hallenberg ein, „aber die Ankündigung dieser Spende hat mich sprachlos gemacht.“ Die Schlaganfallhilfe könne das Geld gut gebrauchen, berichtete sie. Die Ehrenamtlichen arbeiten aktuell an einer Gruppe für Kinder nach Schlaganfällen. „Viele Ehrenamtliche haben sich schon gemeldet, aber uns fehlte das Geld“, sagte Hallenberg, „nun hat sich eine Türe geöffnet.“

Auch für Volker Ernst kommt das Geld wie gerufen. Der Verein arbeite aktuell an einer Chronik zum großen Stadtjubiläum in zwei Jahren. Die Spende der IG Selbach soll in dieses große Projekt fließen.